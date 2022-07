Wiegman na EK-spektakel: ’Dit was een krankzinnige dag’

Ze voegde zich pas op het laatste moment bij haar ploeg, omdat ze positief had getest op het coronavirus. „Ik voelde me vanaf maandag al goed, maar omdat het streepje op de test heel dun was, mocht ik pas later aansluiten”, vervolgt Wiegman. „Ik ben heel erg blij en de eerste vijf minuten na de wedstrijd heb ik alleen maar staan zingen. Dit vergeet ik nooit meer.”

Wiegman zag hoe haar ploeg stevig werd getest door de Spaanse vrouwen. „Het niveau lag het hele duel zo hoog. Dat heb ik nog niet vaak meegemaakt. Spanje speelde een hele goede wedstrijd, maar wij ook. Het publiek hielp ons om alles te geven. We voelden hun steun, dat was geweldig. Ik ben echt ongelofelijk trots.”

’Sarina maakt verschil’

Verdediger Millie Bright is dolblij met de Nederlandse coach. „Het maakt zoveel uit of Sarina er bij is of niet. De wissels die zij bracht hebben tegen Spanje het verschil gemaakt.”

Engeland had het bij vlagen heel lastig tegen Spanje. In de 54e minuut kwamen de Spaanse vrouwen op voorsprong. Na een prima actie van invalster Athenea del Castillo kon Esther González binnenschieten: 1-0.

Esther Gonzalez (R) tekent voor de 1-0 voor Spanje. Ⓒ AFP

Met nog een kwartier op de klok begonnen de Engelse voetbalsters aan te dringen op de gelijkmaker. In één enerverende actie werd het doel van Spanje vier keer onder vuur genomen, maar dat bleef zonder resultaat. Uiteindelijk schoot Lauren Hemp de bal over. Zeven minuten voor tijd was daar dan toch de 1-1. Invalster Ella Toone tikte de gelijkmaker met haar rechtervoet binnen. En daar bleef het voorlopig bij. Ook in de vijf minuten extra tijd werd er niet meer gescoord.

Ella Toone viert de gelijkmaker: 1-1. Ⓒ REUTERS

Verlenging

In de zesde minuut van de verlenging ontploften de Engelse fans voor de tweede keer toen Georgia Stanway voor de voorsprong zorgde na een heerlijke knal: 2-1. Spanje legde het hoofd niet in de schoot en ging voor de gelijkmaker. Zo was er onder meer een prima kans voor Aitana Bonmati op de 2-2. Het was nog even nagelbijten voor de Engelsen, maar uiteindelijk trokken ze aan het langste eind en staan ze in de halve finale van het EK.