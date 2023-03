Max Verstappen derde in eerste vrije training van het seizoen

Wat tijden betreft was de eerste vrije training nog niet heel representatief. Dat is de tweede sessie, later op vrijdag (16.00 uur Nederlandse tijd), vermoedelijk wel. Die training vindt op hetzelfde tijdstip plaats als de kwalificatie van zaterdag en de race van zondag, na zonsondergang.

Pérez ging rond in 1.32,758. Hij was daarmee ruim vier tienden van een seconde sneller dan Fernando Alonso namens Aston Martin, het team dat een grote stap in de goede richting lijkt te hebben gezet. Verstappen noteerde de derde tijd, op ruim zes tienden van Pérez.

Nyck de Vries zette de zestiende tijd neer (1.35,402) en was vier tienden langzamer dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. Ferrari-coureur Carlos Sainz spinde nog met twintig minuten op de klok, maar hield zijn auto uit de muur dankzij de enorme uitloopstrook. Sainz kwam niet verder dan de twintigste en laatste tijd. Zijn teamgenoot Charles Leclerc zette de vijfde tijd neer. Mercedes liet ook nog weinig zien, getuige de tiende en elfde tijd voor Lewis Hamilton en George Russell.

