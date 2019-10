Klopp dreigt: ’Dan spelen we niet’

Het minder aansprekende bekertoernooi botst met het WK voor clubs in Qatar, waar Liverpool als winnaar van de Champions League aan meedoet. „Wij mogen niet het slachtoffer zijn van dit probleem”, zei Klopp tegen Britse journalisten nadat zijn team Arsenal had uitgeschakeld in de vierde ronde.

„De FIFA heeft bepaald dat we in december naar Qatar moeten voor het WK, dus doen we dat. De Premier League verplicht ons uit te komen in de Premier League en daar is geen twijfel over. Maar de League Cup...als er geen geschikte andere datum wordt gevonden, dan spelen we niet en moet een andere club onze plaats maar innemen”, aldus de Duitse coach.

Het duel op Anfield Road tussen Liverpool en Arsenal was woensdag een waar doelpuntenfestijn en eindigde na negentig minuten in 5-5. De thuisploeg nam daarna de strafschoppen net iets beter.

