Everton wint bekerspektakel tegen Spurs

Oud-Ajacied Davinson Sánchez speelde een belangrijke rol. De verdediger scoorde twee keer voor de Spurs, de 0-1 en de 3-3. Na zijn openingstreffer liep Everton weg via doelpunten van Dominic Calvert-Lewin, Richarlison en Gylfi Sigurdsson (strafschop). In blessuretijd van de eerste helft maakte Erik Lamela de 3-2.

De tweede treffer van Sánchez (in de 57e minuut) werd halverwege de tweede helft gevolgd door de 4-3 voor Everton via opnieuw Richarlison. Harry Kane zorgde er in de 83e minuut met de 4-4 voor dat er alsnog een verlenging was. Daarin werd de Braziliaan Bernard in de 97e minuut de matchwinner.

Oranje-international Steven Bergwijn deed tot de 53e minuut mee bij Tottenham en werd toen vervangen door Kane.

Doelman Freddie Woodman van Swansea City heeft het nakijken als de bal van Kyle Walker de doellijn passeert. Ⓒ AFP

Vijftiende zege op rij voor Manchester City

Manchester City is in Engeland niet te stoppen. Het elftal van trainer Pep Guardiola behaalde woensdag de vijftiende achtereenvolgende overwinning. Dit keer gebeurde dat in de achtste finales van de FA Cup, tegen Swansea City, de nummer 3 uit het Championship: 1-3.

Kyle Walker opende na een half uur spelen de score. Kort na de pauze viel de beslissing. In de 47e minuut zorgde Raheem Sterling voor de 0-2 en in de 50e minuut werd het 0-3 via Gabriel Jesus. Invaller Morgan Whittaker scoorde een klein kwartier voor tijd nog wel tegen voor Swansea.

Manchester City begon de indrukwekkende zegereeks 19 december bij Southampton (0-1). Dankzij de vele overwinningen heeft de club inmiddels de leiding in de Premier League met 5 punten voorsprong op Manchester United en bovendien een wedstrijd minder gespeeld.