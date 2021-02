Manchester City wint voor vijftiende keer op rij en bekert verder

Doelman Freddie Woodman van Swansea City heeft het nakijken als de bal van Kyle Walker de doellijn passeert. Ⓒ AFP

Manchester City is in Engeland niet te stoppen. Het elftal van trainer Pep Guardiola behaalde woensdag de vijftiende achtereenvolgende overwinning. Dit keer gebeurde dat in de achtste finales van de FA Cup, tegen Swansea City, de nummer 3 uit het Championship: 1-3.