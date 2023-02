Erik ten Hag loodst Manchester United na zes jaar zonder prijs naar bekerwinst op vol Wembley

Het is niet de grootste van alle trofeeën die Ten Hag dit seizoen kan veroveren, maar voor de aanhang van Manchester United is het na zes jaar zonder een feestje een uiterst belangrijke hoofdprijs. De Carabao Cup, zoals de beker officieel heet, symboliseert de sportieve ommekeer die Ten Hag in zijn eerste seizoen teweegbrengt en die zelfs Sir Alex Ferguson weer trots heeft gemaakt op de manier waarop zijn club vanuit de dug-out wordt geleid.

Niet toevallig bracht de meest succesvolle ‘manager’ die Manchester United ooit heeft gekend in de aanloop naar de finale op Wembley en voorafgaand ook aan de return van de Europese kraker tegen Barcelona een avondje door met de Nederlandse coach. De Schot vindt het prachtig hoe Ten Hag er na tal van mislukte pogingen door andere coaches wél in slaagt om een succesploeg te bouwen.

Erik ten Hag en Manchester United mogen zich Carabao Cup-winnaars noemen. Ⓒ ANP/HH

Daarvoor heeft de man die bij Ajax ook prijzen won flink mogen investeren (243 miljoen euro aan nieuwe spelers), maar dat geldt net zo goed voor alle concurrenten in de top van de Premier League. En wat het meest in het oog springt is de vorm van spelers die bij Manchester United al min of meer waren afgeschreven. Marcus Rashford is na een hopeloze periode onder de voorgangers van Ten Hag opeens in de vorm van zijn leven en daarvoor is hij zijn huidige coach uiterst dankbaar.

Het was geen toeval dat Rashford opnieuw een grote rol speelde in een topwedstrijd voor zijn club en Manchester United hielp aan de 2-0 vlak voor rust. Het had zijn 25e treffer in 39 duels moeten zijn, maar de goal werd toegekend aan Newcastle-verdediger Sven Botman die de bal via zijn voet na het schot van Rashford langs zijn eigen keeper zag gaan.

Bekijk hier de 2-0 van Rashford, met een assist van Weghorst:

Het was een uiterst ongelukkig moment voor Botman, die redding probeerde te brengen na een prachtige steekpass van Wout Weghorst. Die laatste, nog steeds een opmerkelijke vondst van Ten Hag als huurling in de laatste transferperiode, kreeg andermaal een basisplaats. Waar hij tegen Barcelona nog het veld moest ruimen voor de Braziliaan Antony, stond hij tegen Newcastle naast de Braziliaanse vleugelspits opgesteld.

Marcus Rashford bedankt Wout Weghorst na de assist bij de 2-0. Ⓒ ANP/HH

Allebei maakten ze het vertrouwen van hun trainer waar, want Weghorst was vooral in de eerste helft letterlijk en figuurlijk een groot probleem voor de Newcastle-defensie. Hij rende en sleurde, maar leverde dus ook steekballen en haalde na een geweldige aanval die begon met uitdagende passeeracties van Antony, van grote afstand snoeihard uit. Doelman Karius kon met één hand de bal nog net uit de kruising tikken. Het zorgde voor een uitgelaten sfeer op alle met rode shirts gevulde tribunes van Wembley.

Openingsgoal Casemiro

De aanhang van United ontplofte na een half uur voor het eerst toen Casemiro de 1-0 binnenkopte uit een vrije trap van Luke Shaw. De vroegere vedette van Real Madrid was met zijn prijskaartje van 70 miljoen euro als 31-jarige ook al zo’n peperdure aankoop van Ten Hag en Man United, maar met zijn briljante optredens tegen Barcelona in de Europa League en deze goal in de bekerfinale verdient hij al een flink deel van het geld terug.

Bekijk hier de 1-0 van Casemiro:

Voor Ten Hag is hij goud waard omdat Casemiro in zijn ogen als geen ander een winnaarsmentaliteit heeft en die ook overbrengt op de rest van de spelersgroep.

Lisandro Martinez

Lisandro Martinez, tegelijk met Ten Hag gekomen in Manchester, is al net zo belangrijk aan het worden. De Argentijn is de keiharde verdediger die zichzelf als een pitbull heeft gepresenteerd. In de openingsfase liep hij al flinke hoofdwond op, die op het veld moest worden gedicht. Het weerhield hem er niet van om vol de duels in te blijven gaan.

’Glazers out’

Vanaf de eretribune op Wembley werd de zege van Man United op Newcastle gadegeslagen door de Avram Glazer, die samen met zijn broers eigenaar is van de club. Op de achtergrond speelt immers de overname -situatie bij Manchester United. De wedstrijd in Londen was nog geen 20 minuten op gang toen een deel van de aanhang uit Manchester al begon te schreeuwen ‘Glazers out!’. Dat was een stevige herinnering voor de Amerikaanse familie Glazer, dat ze al tijden niet meer worden getolereerd bij hun eigen club.

De fans van Manchester United zien de familie Glazer liever vandaag dan morgen vertrekken. Ⓒ ANP/HH

Twee van de broers Glazer zouden zijn gaan twijfelen over de verkoop, die ze eerder wél van plan waren, nu Manchester United sportief weer fraaie tijden beleeft onder Ten Hag. Vorige week liep de deadline af voor de biedingen en daar zijn twee kandidaten uit voortgekomen die ieder een miljardenbod op de club hebben gedaan. Eentje van de rijkste man uit Engeland, Sir Jim Ratcliffe (egenaar van Ineos) en een vanuit (wederom) oliestaat Qatar.

Ten Hag gaf de voorbije weken al aan dat hij van alles op de hoogte wordt gehouden door de clubleiding en dat hij zich er niet voor afsluit ,,omdat iedereen betrokken is bij de club.’’ Maar in de tussentijd wil hij zich concentreren op meer sportieve successen. Want voor Ten Hag smaakt deze hoofdprijs alleen maar naar meer.