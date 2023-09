Interessante CL-loting Feyenoord met Atletico Madrid, Lazio en Celtic

Als kampioen van Nederland zat Feyenoord in pot 1 met het voordeel enkele topploegen als Manchester City en Bayern München te ontlopen. Uit groep 2 kwam Atletico Madrid met Memphis Depay eruit gerold. Met SS Lazio kreeg Feyenoord vervolgens een van de zwaardere tegenstanders uit pot 3. Als laatste kwam daar uit pot 4 Celtic bij.

Feyenoord trof Lazio vorig seizoen ook in de groepsfase van de Europa League. In Rome won Lazio met 4-2 en in De Kuip werd het 1-0 voor de ploeg van trainer Arne Slot. Aan Celtic bewaart Feyenoord uiteraard mooie herinneringen. In 1970 wonnen de Rotterdammers de Europacup door in de finale van de Schotten te winnen.

Groep E

Feyenoord

Atletico Madrid

SS Lazio

Celtic

Overige poules

Groep A

Bayern München

Manchester United

FC Kopenhagen

Galatasaray

Groep B

Sevilla

Arsenal

PSV

RC Lens

Groep C

Napoli

Real Madrid

Braga

Union Berlin

Groep D

Benfica

Internazionale

FC Salzburg

Real Sociedad

Groep F

Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund

AC Milan

Newcastle United

Groep G

Manchester City

RB Leipzig

Rode Ster Belgrado

BSC Young Boys

Groep H