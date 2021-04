Vivianne Miedema uitgeroepen tot beste speelster van eerste tien jaar Engelse Super League

Miedema was één van de veertien kandidaten op de lijst die de Engelse omroep had samengesteld. Onder meer Lucy Bronze, Alex Scott en Jill Scott maakten deel uit van het gezelschap waaruit de kijkers en luisteraars konden kiezen. Miedema eindigde met 23 procent van de stemmen op de eerste plaats, voor Steph Houghton (14 procent) en Bronze (13 procent).

De Engelse vrouwencompetitie startte in 2011 en is nu, tien jaar later, uitgegroeid tot een afdeling met twaalf ploegen. Miedema maakte in de zomer van 2017 de overstap van het Duitse Bayern München naar Londen. Met Arsenal werd ze een keer kampioen van Engeland, en individueel kroonde ze zich in 2019 tot topscorer van de Engelse Super League. Ook werd ze in dat jaar uitgeroepen tot Engels Speelster van het Jaar.