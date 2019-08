Video: Williams moet huilend opgeven in finale Toronto

De 37-jarige Amerikaanse staakte in de finale van het toernooi in Toronto tegen de Canadese Bianca Andreescu in de eerste set al snel de strijd. De drievoudige kampioene keek op dat moment tegen een 3-1 achterstand aan. Het is nog onduidelijk wat er op de baan precies aan de hand was met Williams, die zittend op haar stoel huilend opgaf. Mogelijk had ze last van haar rug.

Voor Andreescu (19) was het de tweede eindzege in haar WTA-loopbaan. Ze won eerder dit jaar de titel in Indian Wells. Voor eigen publiek in Toronto won de getalenteerde tiener in de derde ronde van Kiki Bertens. Ze gaat op de nieuwe wereldranglijst voor de eerste keer haar entree maken in de top-20. Andreescu begon als nummer 27 aan het hardcourttoernooi.

Voor Williams was het haar vierde mislukte finale op rij. De 23-voudige majorkampioene won begin 2017 bij de Australian Open haar laatste titel.