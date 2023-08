Peter Bosz over Isaac Babadi: ’Zoveel applaus heb ik nooit gehad’

„Ik wil hem zo snel mogelijk laten spelen. Guus heeft de pech gehad dat hij in de voorbereiding vrij snel geblesseerd raakte. Hij heeft alleen maar 45 minuten gespeeld. Na die 45 minuten op trainingskamp moest hij herstellen. Hij heeft twee trainingsweken gemist. Nu de wedstrijden om het echie gaan heb ik de jongens opgesteld, van wie ik weet dat ze fysiek het aan kunnen. Guus traint nu volledig met ons mee. Die wil ik zo snel mogelijk naar het elftal toe brengen. Als ik dan moet wisselen dan heb ik Ismael, (Saibari, red.) die net een toernooi heeft gespeeld en daardoor fitter is en meer wedstrijdritme heeft dan Guus.”

Op de positie van Til maakt de pas 18-jarige Isaac Babadi een opvallende ontwikkeling door. De jonge middenvelder bekroonde zijn Europese debuut met de openingsgoal. „Hij maakte een goede goal. Johan speelde de bal iets te ver voor zich uit, maar hij kon er nog net bij met de punt van zijn teen en Isaac schoot hem goed in. Ik vond dat Isaac een goede wedstrijd speelde. Dat gold ook voor Luuk de Jong. Hij is belangrijk met zijn doelpunten, maar ook met het vasthouden van de bal. Als we onder druk kwamen, dan kwam hij als aanspeelpunt en had hij steeds een goede voortzetting. Ik vond hem heel goed spelen.”

Het contract van Babadi loopt na dit seizoen af, zodat PSV met het jeugdige talent in gesprek is over het openbreken en verlengen van zijn contract. Er zijn de nodige kapers op de kust, want met zijn sterke spel in de voorbereiding en de eerste twee duels van dit seizoen heeft Babadi de interesse in hem die er al was, verder aangejaagd. „Hij gaat er goed mee om. Bij jonge jongens vraag je je af ’wanneer komt het moment, dat het niveau naar beneden gaat’. Dat gaat gebeuren, maar dat zie ik bij hem nog niet. Het is fijn om te zien. Ik merkte bij zijn wissel, dat de supporters er ook zo over denken, want ik ben nog nooit in mijn leven zo van het veld gegaan. Ik was dan ook niet zo goed als hij. Zoveel applaus heb ik nooit gehad.”