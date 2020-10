Danny Makkelie fluit Champions League-kraker Ronald Koeman

Beide topclubs begonnen de groepsfase van het Europese bekertoernooi vorige week met een zege. Barcelona won in poule G met 5-1 van de Hongaarse club Ferencváros, Juventus versloeg Dinamo Kiev in Oekraïne met 2-0.

De Catalaanse ploeg van trainer Ronald Koeman verloor zaterdag in het lege Camp Nou de ’Clásico’ tegen Real Madrid met 1-3. Sergiño Dest en Frenkie de Jong hadden een basisplaats bij Barcelona. Bij Juventus lonkt de rentree van Matthijs de Ligt. De verdediger is zo goed als hersteld van een schouderoperatie.

Björn Kuipers komt ook in actie in de Champions League. Hij fluit woensdag in Duitsland de wedstrijd Borussia Dortmund - FC Zenit. Beide clubs begonnen in groep F met een nederlaag. Dortmund ging met 3-1 onderuit bij Lazio, Zenit verloor in Sint-Petersburg met 2-1 van Club Brugge. Zowel in Turijn als in Dortmund wordt om 21.00 uur afgetrapt.