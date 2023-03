Patrick Roest boekt eindelijk individueel succes op WK afstanden en grijpt 100e Nederlandse goud ooit

De schaatser van Reggeborgh greep in Thialf en passant de 100e gouden Nederlandse medaille ooit op de WK afstanden. Het toernooi wordt gehouden sinds 1996. Bij die eerste editie in het Noorse Hamar greep Ids Postma de eerste Nederlandse afstandstitel op de 5000 meter. Sven Kramer zorgde voor 21 gouden medailles, waarvan acht met het team op de ploegachtervolging. Ireen Wüst won er 15, waarvan zes op de ploegachtervolging.

Roest werd donderdagavond op scherp gezet door Davide Ghiotto. De Italiaan kwam in de rit voor de Nederlander sterk voor de dag en zette een scherpe tijd van 6.11,12 neer. Het bleek echter niet genoeg om Roest van goud af te houden. In de slotrit slaagden de Japanner Ryosuke Tsuchiya en de Canadees Graeme Fish er vervolgens niet meer in om zich te mengen in de strijd om het goud. De Belg Bart Swings werd derde met een tijd van 6.13,06.

Davide Ghiotto in actie. Ⓒ ANP/HH

De gouden plak is voor Roest als een bevrijding. Al drie keer werd hij wereldkampioen allround, maar op de WK afstanden bleef hij tot donderdag verstoken van succes. De schaatser van Reggeborgh won eerder twee keer zilver op de 5000 meter. Hij veroverde met de ploegachtervolging in 2021 wel al goud, maar werd toen op de 5000 meter en 10 kilometer geklopt door de Zweed Nils van der Poel.

Bergsma en Bosker

Marcel Bosker kwam als eerste Nederlandse schaatser in de derde rit in actie. Hij wist halverwege zijn race goed te versnellen en kwam tot een tijd van 6.15,35. Dat zou uiteindelijk goed zijn voor de vijfde plek. Jorrit Bergsma begon aanzienlijk sneller dan Bosker, maar moest in de slotfase tijd toegeven. Met 6.13,51 bleef hij net buiten het podium en werd vierde.

Concurrent Sander Eitrem had zich eerder op de dag afgemeld wegens ziekte. De Noor had Roest op het EK allround nog geklopt op de 5000 meter.

Irene Schouten

Eerder op de avond veroverde Irene Schouten zilver op de 3000 meter vrouwen. De olympisch kampioene moest alleen Ragne Wiklund voor zich dulden. De WK afstanden duren tot en met zondag.