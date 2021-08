Femke Bol snelt in Europese toptijd naar olympisch brons op 400 meter horden

Bol verloor vorig jaar en dit jaar geen enkele race op de 400 meter horden. Maar dat gegeven had het oog op deze olympische finale niet veel waarde. Bol liep nog nooit tegen Sydney McLaughlin of Dalilah Muhammad, de twee Amerikaanse vrouwen die ook uitblinken op dit onderdeel.

De 31-jarige Muhammad won de olympische titel in 2016 in Rio de Janeiro en drie jaar later de wereldtitel in Doha. Dat laatste deed ze in een nieuw wereldrecord: 52,16 seconden. Maar McLaughlin verbeterde dat record een maand geleden bij de Amerikaanse olympische trials. Ze liep met een tijd van 51,90 seconden als eerste vrouw onder de 52 seconden op de 400 meter horden. Sneller dus dan het Nederlandse record dat Femke Bol in juli aanscherpte (52,37), maar het verschil was dus slecht een paar tienden van een seconde.

Klik hier om de volledige medaillespiegel te zien.

Sterke halve finale

De drie medaillekandidaten plaatsen zich in Tokio uiteraard met het grootste gemak voor de eindstrijd door ieder hun eigen halve finale met afstand te winnen. Ook al waren ze alle drie snel, hun tijden betekenden nog niet veel omdat ze vlak voor de finish wat gas terugnamen om energie te besparen. Alles zou aankomen op de finale, de eerste olympische finale van Femke Bol, de onbevangen, supergetalenteerde en superenthousiaste Nederlandse.

De start was niet slecht al waren haar concurrenten sneller weg, maar halverwege rukte ze goed op. Bol kwam als derde op het laatste eind terecht en kon vervolgens net niet mee met de twee Amerikaanse topfavorieten. Het gat met de rest was echter enrom en dus liep Bol overtuigend naar het brons met een schitterend Europees record.

Deze medaille voor Bol betekent, na het goud van Sifan Hassan op de 5000 meter, al het tweede eremetaal voor Nederland tijdens dit atletiektoernooi. Hassan maakt kans op nog twee keer goud en ook de Nederlandse estafetteploegen zouden in de prijzen kunnen vallen. Bij de 4x400 meter vrouwen heeft Nederland in ieder geval een belangrijk troef: Femke Bol.

Kijk hier voor het complete schema in Tokio.