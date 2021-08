Premium Het beste van De Telegraaf

‘Een rode vlag als het te hard regent, wij proberen hen ook te helpen’ Max Verstappen praat met wedstrijdleiding na crash Lando Norris

Door Erik van Haren

Max Verstappen heeft de pole position bemachtigd. Ⓒ ANP/HH

FRANCORCHAMPS - Max Verstappen gaf na afloop van een zinderende kwalificatiesessie op Spa-Francorchamps een fraai inkijkje in zijn hoofd. Even daarvoor sprak hij ook al met wedstrijdleider Michael Masi over de veelbesproken crash van Lando Norris, die zorgde voor een lange pauze.