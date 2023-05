Klagende Djokovic moet gevoelige nederlaag in Rome slikken

De eerste set werd Djokovic praktisch weggeblazen door Rune, die overal een antwoord op had. Tot twee keer toe brak hij de service van Djoko: 6-2.

Djokovic wist de tweede set aan het begin wel zijn services te houden, maar vroeg wel kort een medische behandeling aan. De Serviër kwam hierna wel beter in de wedstrijd en kreeg bij een 3-2 voorsprong een breekpunt, dat hij ook direct benutte.

’Mental breakdown’ Rune en klagende Djokovic

Vervolgens begon Rune aan zijn ’mental breakdown’ tegenover de umpire, iets wat de Noor wel vaker overkomt. Het speelde Djokovic wel in de kaart. Rune wilde vervolgens ook een medische time out. Het leverde hem een fluitconcert op van het Italiaanse publiek.

Djokovic leverde echter bij een 5-3 voorsprong zijn service in en kon weer opnieuw beginnen. Bij 5-4 serveerde Rune, maar gooide de Italiaanse regen roet in het eten. De wedstrijd werd stilgelegd. Na de hervatting (bij een 0-30 stand) wist Nole de Noor direct te breken: het betekende direct de tweede set voor de Servische tennisser.

Niet meer te repareren

Maar Rune was zijn druistigheid daarna wel kwijt en herpakte zich. Hij brak de tegen de umpire klagende Djokovic tot twee keer toe: hoe ging Djoko dit nog repareren? Nou, niet. Klagend richting de umpire zag hij juist Rune de kalmte zelf zijn ineens en zijn niveau van de eerste set halen. Djokovic kon ook in set 3 slechts toekijken.

Bij 5-2 mocht Rune serveren voor de wedstrijd. Eerst kreeg Djokovic nog een breekpunt, maar Rune wist dat weg te werken en even later op matchpoint te komen. Die was raak: voor de tweede keer won Rune van Djokovic in zijn loopbaan.

Reactie Rune

„Dit is echt een grote overwinning voor mij”, reageerde Rune. „Weliswaar heb ik hem eerder verslagen, maar spelen tegen Djokovic is steeds weer een ongelooflijke uitdaging voor mij. Hij is een van de beste tennissers ooit. Ik wist dat ik op mijn best moest zijn om te winnen en dat was ik. Daar ben ik best trots op. Maar ik blijf bescheiden. Ik heb nog lang niet zoveel gewonnen als hij.”

De 35-jarige Djokovic bereidt zich voor op Roland Garros. Hij won dit jaar al de Australian Open. Djokovic is momenteel nog de nummer 1 van de wereld, maar raakt die positie na het toernooi in Rome weer kwijt aan de Spanjaard Carlos Alcaraz. Dat was ook gebeurd als hij het toernooi in Italië had gewonnen.

Vertrouwen Djokovic

Met alle vertrouwen gaat hij naar Parijs, liet Djokovic na zijn nederlaag weten. „Ik ga trainen voor het belangrijkste graveltoernooi van het seizoen. Ik weet dat ik beter kan en ik verheug me erop bepaalde aspecten van mijn spel te analyseren en weer helemaal fit te worden. Hopelijk ben ik straks weer volledig de oude, dat is mijn voornaamste doel. Ik heb verloren van een talentvolle, dynamische speler. Dat kan. Dat er een nieuwe generatie is opgestaan is voor mij al een tijdje duidelijk.”

Alcaraz zelf verloor maandag in Rome weliswaar verrassend van de Hongaarse qualifier Fabian Marozsan, maar had op dit toernooi geen punten voor de wereldranglijst te verdedigen.

Rune speelt in de halve finale tegen de winnaar van het duel tussen de Noor Casper Ruud en de Argentijn Francisco Cerundolo.