Kerber richt zich op rentree: ’Australian Open belagrijkste doel’

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Mondiale volleybalbond handhaaft uitsluiting (Wit-)Rusland

13.54 uur: De internationale volleybalfederatie FIVB handhaaft de schorsing van (Wit)-Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne. Nationale teams, clubs en officials mogen tot nader order niet meedoen aan internationale of continentale evenementen.

Dat heeft de FIVB bij de bestuursvergadering in de Dominicaanse Republiek besloten. (Wit-)Rusland maken tijdens de schorsing niet langer deel uit van de wereldranglijst van de FIVB. De punten voor de ranglijst zijn bevroren. Dit besluit komt overeen met de aanbevelingen van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Individuele sporters mogen onder neutrale vlag wel meedoen.

De Europese schermbond EFC heeft de nationale federaties van (Wit-)Rusland ook geschorst. De schermers zijn niet meer welkom bij Europese toernooien en andere wedstrijden. De mondiale bond FIE laat schermers uit de landen echter wel toe bij internationale wedstrijden.

Waterpoloërs sluiten geslaagd kwalificatietoernooi af met zege

13.30 uur: De Nederlandse waterpolomannen hebben het EK-kwalificatietoernooi in de Amerena in Amersfoort met een ruime zege op Litouwen afgesloten. De mannen wonnen met 24-2 (3-1 5-0 10-0 6-1). Dankzij eerdere overwinningen op Portugal (19-9) en Polen (29-5) had de ploeg van bondscoach Harry van der Meer zich al verzekerd van deelname aan het EK in januari in Israël.

De Litouwers maakten een doelpunt in de eerste periode. Het tweede viel in het laatste kwart. Tussendoor scoorde Oranje erop los. Kas te Riele was topscorer met zes doelpunten. Jorn Winkelhorst was goed voor vier treffers. Mart van der Weijden maakte zijn debuut en luisterde dit op met twee doelpunten. „Toen ik hoorde dat ik mocht spelen was ik superblij. Ik keek er zeker naar uit en voor mij was het een mooie bonus na het jeugd-WK”, aldus Van der Weijden.

Kerber wil volgend jaar rentree maken

12.47 uur: Angelique Kerber wil volgend jaar terugkeren in het professionele circuit. De Duitse voormalige nummer 1 van de wereld werd in februari moeder van dochter Liana.

„In het begin van komende seizoen wil ik weer gaan spelen, met als belangrijkste doel de Australian Open”, zegt ze in een interview met de Duitse krant Bild. „Ik wil in Australië al voorbereidingstoernooien gaan spelen en de United Cup met Duitsland. Mijn rentree maken bij een grandslamtoernooi is een absolute droom.”

Kerber heeft de training al hervat. „Ik heb al wat ballen geslagen op mijn tennisacademie in Polen en heb onlangs ruim een uur gespeeld in Bad Homburg.”

Motorcrosser Vlaanderen beste Nederlander in MXGP in Indonesië

12.19 uur: Motorcrosser Calvin Vlaanderen was de beste Nederlander in de Grote Prijs van Indonesië in de MXGP-klasse op het circuit van Sumbawa. Hij eindigde net voor Glenn Coldenhoff, die als vijfde finishte.

De zege was voor de Fransman Romain Febvre. Hij bleef de Zwitser Jeremy Seewer en de Spanjaard Jorge Prado voor. Prado won in Indonesië de eerste manche.

Prado gaat met 505 punten aan de leiding in de WK-stand. Febvre staat tweede met 404 punten. Jeffrey Herlings volgt op de derde plaats met 386. De Brabander komt voorlopig niet in actie vanwege een gebroken nekwervel en is kansloos voor de wereldtitel. Coldenhoff is zesde met 346 punten voor Vlaanderen met 324 punten.

Waterpolosters bereiken finale van World Cup Super Final

10.01 uur: De Nederlandse waterpolosters hebben in het Amerikaanse Long Beach de finale van de World Cup Super Final bereikt. In de halve eindstrijd waren de vrouwen van bondscoach Evangelos Doudesis met 12-8 (1-2 4-2 4-2 3-2) te sterk voor titelverdediger Spanje.

In finale neemt Nederland het op tegen de Amerikaanse vrouwen. Het gastland, regerend wereld- en olympisch kampioen, won in de andere halve finale van Hongarije.

Oranje keek na de eerste periode tegen een 2-1-achterstand aan, maar sloot de tweede periode af met een voorsprong en gaf deze niet meer uit handen. Keepster Laura Aarts speelde daarbij een belangrijke rol met een reeks fraaie reddingen. Lieke Rogge was topscorer met vier doelpunten. Brigitte Sleeking voegde er drie treffers aan toe.

De bondscoach was te spreken over het optreden van zijn vrouwen. „Het was een mooie wedstrijd tussen twee teams die tot de wereldtop behoren. Spanje is een fantastische ploeg. Wij waren consistent in de verdediging 6 tegen 6. Laura Aarts was echt goed. Wij hebben vandaag de kleine dingen goed gedaan. Veel 1 op 1 duels gewonnen, goed gecommuniceerd, veel assists gegeven. In een woord: teamwork, niks meer, niks minder.”

Voor de Nederlandse vrouwen staat volgende maand de wereldtitelstrijd in het Japanse Fukuoka op het programma.

Titelverdediger Amerika speelt gelijk in openingsduel Gold Cup

10.02 uur: De Amerikaanse voetballers zijn de verdediging van hun titel bij de Gold Cup begonnen met een moeizaam gelijkspel tegen Jamaica. Twee minuten voor tijd zorgde invaller Brandon Vazquez in Chicago voor de 1-1. Jamaica had in de 13e minuut via Damian Lowe de score geopend.

De Jamaicanen kreeg in de 29e minuut de kans de voorsprong te verdubbelen. Maar Leon Bailey slaagde er niet in de strafschop te verzilveren. In de poule van Amerika en Jamaica zijn Trinidad en Tobago en Saint Kitts en Nevis de andere tegenstanders. De nummer 1 en 2 in de poule plaatsen zich voor de kwartfinales.

De Amerikanen hebben voor de Gold Cup gekozen voor een team met weinig spelers die actief zijn in Europa. Ook oud-Ajacied Sergino Dest ontbreekt. Hij moet een schorsing van drie wedstrijden uitzitten na zijn rode kaart in het duel met Mexico in de Concacaf Nations League.

De Gold Cup is het kampioenschap voor de landen uit Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben. Sinds 2021 doet Qatar als gastland mee aan het toernooi.