Grote Prijs van Rotterdam is prooi voor Willem Greve

19.34 uur: Springruiter Willem Greve heeft zondag met Highway de Grote Prijs van Rotterdam gewonnen. Op het 74e CHIO in het Kralingse Bos verbeterde de ruiter uit Markelo als laatste starter in de barrage met een foutloze rit de tijd van Daniel Coyle, de Ierse winnaar van vorig jaar. Kars Bonhof bleef met Hernandez eveneens foutloos en eindigde als vierde.

„Iedereen heeft zijn dromen en één van mijn dromen was deze klassieker in eigen land winnen”, zei Greve. „Die droom is nu uitgekomen. Voor mij is dit een dag om nooit te vergeten. Het is altijd speciaal om een vijfsterren Grote Prijs te winnen, maar nog eens extra bijzonder als dat lukt in eigen land. De sfeer was fantastisch en ik ben heel blij hier als winnaar te staan. Highway is een ongelooflijke vechter. Hij gaat echt voor me door het vuur. Soms is dat wat moeilijk te managen, maar hij geeft alles.”

De derde plaats was voor Aurelien Leroy uit Frankrijk. Sanne Thijssen, de winnares van 2021, werd met Hi There deze keer vijfde. Er hadden zich elf combinaties geplaatst voor de barrage van de ontknoping van het Rotterdamse paardenfestijn, onder wie zes Nederlanders. Jur Vrieling werd zesde met Fiumicino, Harrie Smolders zevende met Uricas en Kevin Jochems tiende met Cassilas.

Greve is de nationaal kampioen van 2022. Bij de Olympische Spelen van Tokio in 2021 eindigde hij met de Nederlandse equipe als vierde.

De Nederlandse springruiters wonnen vrijdag in Rotterdam al de wedstrijd in de Nations Cup. De winnende equipe van bondscoach Jos Lansink bestond uit Vrieling (Long John Silver), Leopold van Asten (Iron Z), Maikel van der Vleuten (O’Bailey) en Smolders (Monaco).

Volleyballers laten twee matchpoints onbenut tegen Servië

18.40 uur: De volleyballers van Oranje hebben in de Nations League twee matchpoints onbenut gelaten tegen Servië. Het werd in Rotterdam 22-25 25-21 21-25 35-33 15-9 voor de Serviërs.

In de spannende vierde set was Nederland zowel bij 29-28 als bij 30-29 een punt verwijderd van de vijfde zege in de Nations League. In de beslissende set, tot de 15, oogde Oranje aangeslagen. Bovendien leek de ploeg van Roberto Piazza fysiek de gevolgen van het drukke schema te ondervinden.

Het uitvallen van Nimir Abdelaziz zorgde voor meer teleurstelling in Rotterdam. De sterspeler van de Nederlandse ploeg had last van zijn been en werd in de derde set naar de kant gehaald.

Abdelaziz toonde in de beginfase zijn klasse en had een belangrijk aandeel in de winst van de eerste set. Hij sloeg vier aces, waarvan zijn laatste op setpunt. In de tweede set nam Servië de leiding en Oranje wist de achterstand niet meer in te lopen, ondanks verwoede pogingen van Abdelaziz.

In de derde set werd de aanvoerder van Oranje gewisseld. Een knieblessure maakte verder spelen onmogelijk en Wouter ter Maat kwam voor hem in de ploeg. Aanvankelijk was het uitvallen van Abdelaziz niet zo merkbaar, want ook Bennie Tuinstra serveerde sterk. Dankzij twee aces sloeg Oranje vanaf 20-19 een gaatje naar 22-19, waarna niet veel later de derde set werd gewonnen.

In de vierde set gaf Oranje een voorsprong van 10-7 uit handen en niet veel later viel ook Fabian Plak uit, met een enkelblessure. Toen Servië uiteindelijk het negende setpunt had benut, verdween het geloof bij de Nederlandse ploeg en drukte Servië door.

Maarten van Garderen was goed voor zestien punten, Ter Maat nam er dertien voor zijn rekening.

Oranje wist dit weekend wel in vijf sets te winnen van Iran. In Rotterdam slaagde Nederland er ook in een zege te boeken op China (3-0). Van Polen werd in vijf sets verloren.

De Nations League verplaatst zich nu naar de Filipijnen.

Vier gouden medailles Schmidt op finaledag NK turnen

17.39 uur: Casimir Schmidt heeft op de finaledag van de NK in Ahoy Rotterdam nog vier titels gepakt. Schmidt, die zaterdag de Nederlandse meerkamptitel greep, turnde zondag naar goud op vloer (13,433), voltige (13,400), ringen (14,350) en brug (14,000). Bij de vrouwen was meerkampkampioene Naomi Visser goed voor twee titels. Visser was de beste aan brug (14,000) en op vloer (13,350).

Bart Deurloo, die in Ahoy zijn rentree maakte in wedstrijdverband en die zich zaterdag met 14,050 als eerste had geplaatst voor de rekfinale, slaagde er aan dat toestel niet in om een medaille te veroveren. De nummer 3 van de meerkamp ging onderuit bij de Kolman-Kovacs combinatie en kwam niet verder dan 12,850 en werd vijfde. Wel greep hij zilver op voltige.

Loran de Munck, op de afgelopen WK en EK finalist op voltige, kwam door een val niet verder dan het brons op voltige (13,050).

Europees balkkampioene Sanne Wevers was in Ahoy overtuigend de beste op balk (14,000). Op sprong prolongeerde Mara Slippens haar titel (13,200). Bij de mannen ging het goud op dat onderdeel naar Luuk Huernink (13,600). Jermain Grunberg pakte het goud aan rek (14,350).

Bij het trampolinespringen grepen Romana Schuring (52,840) en Milco Abrahams (57,020) zondag de Nederlandse titels bij het individueel springen. Abrahams prolongeerde zijn titel.

Eventingruiters pakken eindzege in Nations Cup

17.25 uur: De Nederlandse eventingruiters hebben in het Poolse Strzegom een wedstrijd in de Nations Cup gewonnen. Sanne de Jong, Janneke Boonzaaijer, Merel Blom-Hulsman en Stephan Hazeleger waren verantwoordelijk voor die prestatie. Onder leiding van bondscoach Andrew Heffernan nam Oranje na de cross de leiding en de ruiters gaven die bij het afsluitende springen niet meer uit handen.

Individueel werd Boonzaaijer derde met haar paard Champ de Tailleur. De Jong eindigde met Enjoy op de vijfde plaats en Blom-Hulsman werd tiende met Chinuk.

Door de eerder behaalde vierde, vijfde en zesde plek in wedstrijden voor de Nations League staat Nederland nu op de tweede plaats in het tussenklassement, achter België. Er komen nog vijf landenwedstrijden, waarvan de laatste wordt verreden in Boekelo. Winnaar van de FEI Nations Cup-serie krijgt een teamticket voor de Olympische Spelen in Parijs, volgend jaar.

„We hebben een stap in de goede richting gezet”, zei Heffernan. „Met recentelijk de vierde plaats in Millstreet hadden we al een goede prestatie neergezet, met de overwinning hier in Polen zijn we op de goede weg. We hebben ook nog een kans op een olympisch ticket bij de Europese kampioenschappen. Zeker twee van de paarden die hier gelopen hebben, zullen het EK lopen.”

Eventing bestaat uit de onderdelen dressuur, cross en springen.

Kimmann mist podiumplaats bij wereldbekerduels in Papendal

17.06 uur: Niek Kimmann is er ook op de tweede dag van de wereldbekerwedstrijden BMX op Papendal niet in geslaagd een medaille te veroveren. De olympisch kampioen uit Heteren eindigde in de finale op de vierde plaats. De Franse overmacht richting de Olympische Spelen van Parijs uitte zich door de winst van Joris Daudet en het zilver voor Sylvain André. De Colombiaan Mateo Carmona werd derde.

Nederland was met drie man in de finale vertegenwoordigd maar de jonge Jaymio Brink (zesde) en Dave van der Burg (achtste) kwamen niet in de buurt van de medailles. Zaterdag finishte Kimmann als zesde in de door de Fransman Romain Mahieu gewonnen derde wereldbekermanche.

Bij de vrouwen miste Laura Smulders na een mislukte start in de halve finales de strijd om de dagzege. Zaterdag was ze nog goed geweest voor zilver, achter de Australische Saya Sakakibara. Haar zus Merel Smulders, zaterdag derde, bereikte als enige Nederlandse op de tweede dag wel de finale. Daarin werd ze zesde. De winst was voor de Britse Bethany Shriever, die in het eerste wereldbekerweekeinde in het Turkse Sakarya beide manches al had gewonnen.

Voor Kimmann was het pas het tweede weekeinde dat hij in actie kwam nadat hij in Houston in februari een sleutelbeen had gebroken. Het veranderde zijn seizoen totaal, want Kimmann had tot mei een reeks wedstrijden in de Verenigde Staten willen rijden en die serie na de zomer willen vervolgen. „Nu heb ik daar een aantal wedstrijden gemist en is het niet realistisch meer dat ik nog mee zou doen om de eindzege”, vertelde hij op Papendal. „Jammer, de wedstrijden in de VS waren een hoofddoel. Aan de andere kant kan ik me nu gewoon focussen op de wereldbekers, het WK en plaatsing voor de Spelen. Mijn kalender is wat simpeler geworden.”

Kimmann was rond de wedstrijden op Papendal even in Nederland, maar is vaak te vinden in Zuid-Frankrijk. In de buurt van de Mont Ventoux („niet dat ik die oprijd”) bereidt hij zich met zijn vaste coach Liam Phillips voor op de WK, half augustus in Glasgow.

Met drie finalisten pakte Nederland in ieder geval weer wat punten voor de landenlijst die bepaalt met hoeveel BMX’ers volgend jaar mag worden deelgenomen aan de Spelen van Parijs. De vrees is dat dat er niet meer dan twee zijn omdat Frankrijk en Colombia steeds veel punten pakken. „Het is nog te vroeg om te oordelen”, dacht Kimmann, de absolute nummer 1 van Nederland. „Maar het is wel duidelijk dat we aan de bak moeten.”

Mondiale volleybalbond handhaaft uitsluiting (Wit-)Rusland

13.54 uur: De internationale volleybalfederatie FIVB handhaaft de schorsing van (Wit)-Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne. Nationale teams, clubs en officials mogen tot nader order niet meedoen aan internationale of continentale evenementen.

Dat heeft de FIVB bij de bestuursvergadering in de Dominicaanse Republiek besloten. (Wit-)Rusland maken tijdens de schorsing niet langer deel uit van de wereldranglijst van de FIVB. De punten voor de ranglijst zijn bevroren. Dit besluit komt overeen met de aanbevelingen van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Individuele sporters mogen onder neutrale vlag wel meedoen.

De Europese schermbond EFC heeft de nationale federaties van (Wit-)Rusland ook geschorst. De schermers zijn niet meer welkom bij Europese toernooien en andere wedstrijden. De mondiale bond FIE laat schermers uit de landen echter wel toe bij internationale wedstrijden.

Waterpoloërs sluiten geslaagd kwalificatietoernooi af met zege

13.30 uur: De Nederlandse waterpolomannen hebben het EK-kwalificatietoernooi in de Amerena in Amersfoort met een ruime zege op Litouwen afgesloten. De mannen wonnen met 24-2 (3-1 5-0 10-0 6-1). Dankzij eerdere overwinningen op Portugal (19-9) en Polen (29-5) had de ploeg van bondscoach Harry van der Meer zich al verzekerd van deelname aan het EK in januari in Israël.

De Litouwers maakten een doelpunt in de eerste periode. Het tweede viel in het laatste kwart. Tussendoor scoorde Oranje erop los. Kas te Riele was topscorer met zes doelpunten. Jorn Winkelhorst was goed voor vier treffers. Mart van der Weijden maakte zijn debuut en luisterde dit op met twee doelpunten. „Toen ik hoorde dat ik mocht spelen was ik superblij. Ik keek er zeker naar uit en voor mij was het een mooie bonus na het jeugd-WK”, aldus Van der Weijden.

Kerber wil volgend jaar rentree maken

12.47 uur: Angelique Kerber wil volgend jaar terugkeren in het professionele circuit. De Duitse voormalige nummer 1 van de wereld werd in februari moeder van dochter Liana.

„In het begin van komende seizoen wil ik weer gaan spelen, met als belangrijkste doel de Australian Open”, zegt ze in een interview met de Duitse krant Bild. „Ik wil in Australië al voorbereidingstoernooien gaan spelen en de United Cup met Duitsland. Mijn rentree maken bij een grandslamtoernooi is een absolute droom.”

Kerber heeft de training al hervat. „Ik heb al wat ballen geslagen op mijn tennisacademie in Polen en heb onlangs ruim een uur gespeeld in Bad Homburg.”

Motorcrosser Vlaanderen beste Nederlander in MXGP in Indonesië

12.19 uur: Motorcrosser Calvin Vlaanderen was de beste Nederlander in de Grote Prijs van Indonesië in de MXGP-klasse op het circuit van Sumbawa. Hij eindigde net voor Glenn Coldenhoff, die als vijfde finishte.

De zege was voor de Fransman Romain Febvre. Hij bleef de Zwitser Jeremy Seewer en de Spanjaard Jorge Prado voor. Prado won in Indonesië de eerste manche.

Prado gaat met 505 punten aan de leiding in de WK-stand. Febvre staat tweede met 404 punten. Jeffrey Herlings volgt op de derde plaats met 386. De Brabander komt voorlopig niet in actie vanwege een gebroken nekwervel en is kansloos voor de wereldtitel. Coldenhoff is zesde met 346 punten voor Vlaanderen met 324 punten.

Waterpolosters bereiken finale van World Cup Super Final

10.01 uur: De Nederlandse waterpolosters hebben in het Amerikaanse Long Beach de finale van de World Cup Super Final bereikt. In de halve eindstrijd waren de vrouwen van bondscoach Evangelos Doudesis met 12-8 (1-2 4-2 4-2 3-2) te sterk voor titelverdediger Spanje.

In finale neemt Nederland het op tegen de Amerikaanse vrouwen. Het gastland, regerend wereld- en olympisch kampioen, won in de andere halve finale van Hongarije.

Oranje keek na de eerste periode tegen een 2-1-achterstand aan, maar sloot de tweede periode af met een voorsprong en gaf deze niet meer uit handen. Keepster Laura Aarts speelde daarbij een belangrijke rol met een reeks fraaie reddingen. Lieke Rogge was topscorer met vier doelpunten. Brigitte Sleeking voegde er drie treffers aan toe.

De bondscoach was te spreken over het optreden van zijn vrouwen. „Het was een mooie wedstrijd tussen twee teams die tot de wereldtop behoren. Spanje is een fantastische ploeg. Wij waren consistent in de verdediging 6 tegen 6. Laura Aarts was echt goed. Wij hebben vandaag de kleine dingen goed gedaan. Veel 1 op 1 duels gewonnen, goed gecommuniceerd, veel assists gegeven. In een woord: teamwork, niks meer, niks minder.”

Voor de Nederlandse vrouwen staat volgende maand de wereldtitelstrijd in het Japanse Fukuoka op het programma.

Titelverdediger Amerika speelt gelijk in openingsduel Gold Cup

10.02 uur: De Amerikaanse voetballers zijn de verdediging van hun titel bij de Gold Cup begonnen met een moeizaam gelijkspel tegen Jamaica. Twee minuten voor tijd zorgde invaller Brandon Vazquez in Chicago voor de 1-1. Jamaica had in de 13e minuut via Damian Lowe de score geopend.

De Jamaicanen kreeg in de 29e minuut de kans de voorsprong te verdubbelen. Maar Leon Bailey slaagde er niet in de strafschop te verzilveren. In de poule van Amerika en Jamaica zijn Trinidad en Tobago en Saint Kitts en Nevis de andere tegenstanders. De nummer 1 en 2 in de poule plaatsen zich voor de kwartfinales.

De Amerikanen hebben voor de Gold Cup gekozen voor een team met weinig spelers die actief zijn in Europa. Ook oud-Ajacied Sergino Dest ontbreekt. Hij moet een schorsing van drie wedstrijden uitzitten na zijn rode kaart in het duel met Mexico in de Concacaf Nations League.

De Gold Cup is het kampioenschap voor de landen uit Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben. Sinds 2021 doet Qatar als gastland mee aan het toernooi.