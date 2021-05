Dick Advocaat neemt afscheid in stijl

Valentijn Driessen Ⓒ Telegraaf

Niets of niemand zo veranderlijk als Dick Advocaat. Tenminste, als het zijn toekomst als trainer betreft. Een terugblik, een ode, een afscheidscolumn, 73 jaar of niet, het is de goden verzoeken. Als 62-jarige nam hij al eens afscheid, maar liet hij zich sindsdien met graagte nog verleiden door Rusland, PSV, AZ, Servië, Sunderland, Fenerbahçe, Nederland, Sparta, FC Utrecht en Feyenoord.