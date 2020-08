Matthijs de Ligt krijgt Andrea Pirlo als nieuwe trainer

„We zijn ervan overtuigd dat Pirlo bij zijn debuut op de bank alles heeft wat nodig is om een excellente en getalenteerde ploeg naar nieuwe successen te leiden”, aldus de leiding van de club van onder anderen Matthijs de Ligt en Cristiano Ronaldo. De 41-jarige Italiaan, wereldkampioen in 2006, ondertekende een contract voor twee jaar als hoofdtrainer van Juventus. Pirlo heeft nog geen ervaring als trainer.

’Il Maestro’ was tussen 2011 en 2015 de regisseur op het middenveld bij Juventus, waarmee hij vier landstitels veroverde. De Italiaan slaagde er met de club uit Turijn niet in om de Champions League te winnen, iets wat hem eerder met AC Milan wel twee keer lukte.

Het was de bedoeling dat Pirlo bij Juventus Onder 23 als trainer ervaring zou gaan opdoen in de Serie C. „Ik had ook aanbiedingen van clubs uit de Serie A en de Premier League, maar dit is de juiste manier om te beginnen”, zei hij een week geleden bij zijn presentatie. Juventus pakte dit seizoen onder Sarri voor het negende jaar op rij de landstitel, maar het zo gewenste succes in de Champions League bleef opnieuw uit. De Italiaanse grootmacht werd vrijdag in de achtste finales uitgeschakeld door Olympique Lyon en dat was voor de clubleiding reden om Sarri te ontslaan.

Als opvolgers werden onder anderen Zinedine Zidane, Simone Inzaghi, Mauricio Pochettino en Massimiliano Allegri genoemd. Juventus koos echter voor Pirlo, die razendsnel promotie maakt en nu als trainer debuteert bij de A-ploeg.