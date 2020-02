Ajax verder in KNVB-beker bij rentree Daley Blind

Ajax weet donderdag welke opponent het in de halve eindstrijd krijgt voorgeschoteld. De Amsterdammers moeten begin maart in een uitduel afrekenen met Go Ahead Eagles of FC Utrecht. Vorig seizoen veroverde Ajax ten koste van Willem II de KNVB-beker. De club uit Tilburg werd in De Kuip met 4-0 verslagen.

In de 32e minuut bracht Ryan Babel Ajax aan de leiding. De 33-jarige aanvaller was het eindpunt van een fraaie aanval. Donny van de Beek speelde Lassina Traoré aan. De aanvaller uit Burkina Faso gooide er een fraaie actie uit en gaf Babel een niet te missen kans.

Ajax scoort opnieuw prachtig

Ajax speelde niet geweldig, maar maakte in de tweede helft opnieuw een ragfijne goal. Ryan Gravenberch schoof eenvoudig binnen na prachtig voorbereidend werk van Ryan Babel en Lisandro Martinez. De Argentijn verzorgde de assist.

Tien minuten voor tijd mocht Ajax ook nog een penalty nemen na een handsbal. Tim Matavz klaagde bij arbiter Bas Nijhuis en moest vertrekken met zijn tweede gele kaart. Nijhuis had in de eerste helft Ajax-trainer Erik ten Hag ook al een gele kaart voorgehouden. Dusan Tadic verzilverde de penalty.

Ajax-verdediger Daley Blind

Blind terug bij Ajax

Bij Ajax keerde Daley Blind terug nadat twee maanden geleden werd geconstateerd dat hij met een ontstoken hartspier kampte. Een kwartier voor tijd maakte hij zijn entree. Ook Hakim Ziyech mocht nog tien minuten speeltijd nadat hij geblesseerd was geweest. Woensdag werd bekend dat de international van Marokko Ajax komende zomer zo goed als zeker verruilt voor Chelsea.

Stunt van NAC in Alkmaar

Eerder op de avond rekende NAC Breda in Alkmaar verrassend af met AZ. De Brabanders wonnen met 3-1. NAC stuit in de halve finales op SC Heerenveen of Feyenoord. Die twee clubs treffen elkaar donderdag in het Abe Lenstra-stadion.