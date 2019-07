Poels zag ’kleine barstjes’ bij Alaphilippe

Poels zag „kleine barstjes” in het tot dan feilloze optreden van Alaphilippe. „Hopelijk komen die er meer. Maar hij maakt nog steeds wel een sterke indruk op me.” In tegenstelling tot vorig jaar, toen Poels eerst Chris Froome en daarna Thomas diende, moet hij zich nu om twee kopmannen bekommeren. „Het gaat volgens mij goed, we staan tweede en vijfde. Ik kijk uit naar de Alpen. Het is een iets andere rol. Het was de laatste jaren vooral: alle ballen op Chris. Vandaag was trouwens de afspraak dat ik bij Geraint zou blijven. Egan mocht zijn eigen koers rijden. Dus ik zat nog bij Thomas toen Kruijswijk een aanvalletje plaatste. Ik ging er achteraan natuurlijk. Hij mocht niet wegrijden.”

„Ik heb alles moeten geven, maar mijn doel bereikt”, sprak Alaphilippe, van wie alle Tourvolgers zich afvragen hoelang hij dit niveau vasthoudt.

In de slotweek van de Tour volgen nog drie loodzware Alpenritten. Het is het terrein waar zijn naaste belagers - in volgorde van het klassement Geraint Thomas, Steven Kruijswijk, Thibaut Pinot en Egan Bernal - zich normaal gesproken meer thuis voelen. „Het wordt een zware week”, beseft Alaphilippe. „Wat er volgende week ook gebeurt, mijn Tour is al geslaagd. Ik ben superblij dat ik het geel nog steeds in mijn bezit heb. Op wie ik me ga focussen in de Alpen? Ik focus me alleen op mezelf.”