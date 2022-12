Glory stuurt potentiële smaakmakers Ozcaglayan en Jaraya in Duitsland terug de ring in

De Nederlands-Turkse Ozcagalyan neemt het op 11 februari in het Duitse Essen op tegen ’thuisvechter’ Sergej Braun. De Hagenaar gaat in de Grugahalle (maximale capaciteit 7.700) voor zijn de tweede zege op een rij, nadat hij in oktober een zegereeks van vier overwinningen zag worden doorbroken door Cesar Almeida. De Braziliaan strijdt op dezelfde avond tegen kampioen Donovan Wisse om de titel.

Mocht de 28-jarige Ozcagalyan, een neef van kickbokslegende Gökan Saki, winnen van Braun dan lijkt hij als nummer twee in het middengewicht een goede kans op een title shot te maken. Ook omdat zijn gevechten vrijwel altijd spectaculair zijn en niet zelden in een knock-out eindigen. De voormalig zwaargewicht die ooit 113 kilo woog draagt niet voor niets de bijnaam ’Slaappil’.

Mohammed Jaraya (rechts)

Jaraya maakt in Essen na ruim drie jaar zijn comeback. Mede door een taakstraf vanwege een tweevoudige mishandeling was hij lange tijd uit de roulatie. De 26-jarige Brabander, vechtend onder Marokkaanse vlag, tekende eerder dit jaar een nieuw contract bij Glory.

Ook Jaraya neemt het op tegen een Duitser: Chris Wunn. De voormalig Enfusion-kampioen begon al op zijn 17e als prof en groeide vanwege zijn agressieve stijl in rap tempo uit tot een favoriet bij de fans. The Destroyer maakte een weinig succesvol uitstapje naar een iets zwaardere gewichtsklasse, maar is nu weer terug in het lichtgewicht.

Glory verwacht in een later stadium nog een of twee andere gevechten aan het evenement in Essen toe te voegen.

Jaren vooruit

Ozcagalyan en Jaraya zijn getalenteerde vechters, die de tongen los maken bij het publiek. Glory kan in theorie nog jaren met hen vooruit. Dat is geen overbodige luxe voor de organisatie, aangezien publiekstrekker nummer één Rico Verhoeven (33) in de herfst van zijn carrière is beland, Badr Hari (38) min of meer heeft aangekondigd met pensioen te gaan en Alistair Overeem (42) een dopingschorsing boven het hoofd hangt.

