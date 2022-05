Fabio Jakobsen wint in Hongarije, Olav Kooij betrokken bij massale valpartij

De renner van Quick Step-Alpha Vinyl was de rapste in een kleine groep, uitgedund door waaiers. Voor Jakobsen is het de zevende overwinning van 2022. Hij won eerder onder meer een rit in Parijs-Nice en Kuurne-Brussel-Kuurne.

In de voorbereiding van deze sprint kwamen een hoop renners ten val. Een daarvan was Olav Kooij van Jumbo-Visma. De Nederlander had juist woensdag nog de eerste rit gewonnen. Ook zijn teamgenoot Mick van Dijke was betrokken bij de valpartij.

Kooij haalde dus het einde van de rit niet en moest voor controle mee naar het ziekenhuis, meldt zijn ploeg.