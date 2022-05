Jakobsen wint in Hongarije, Kooij niet meer in actie na harde valpartij

De renner van Quick Step-Alpha Vinyl was de rapste in een kleine groep, uitgedund door waaiers. Voor Jakobsen is het de zevende overwinning van 2022. Hij won eerder onder meer een rit in Parijs-Nice en Kuurne-Brussel-Kuurne.

In de voorbereiding van deze sprint kwamen een hoop renners ten val. Een daarvan was Olav Kooij van Jumbo-Visma. De Nederlander had juist woensdag nog de eerste rit gewonnen. Ook zijn teamgenoot Mick van Dijke was betrokken bij de valpartij.

Kooij haalde dus het einde van de rit niet en moest voor controle mee naar het ziekenhuis, meldt zijn ploeg. Inmiddels is duidelijk dat hij de Ronde van Hongarije moet verlaten als gevolg van verwondingen na een zware val in de tweede etappe. In het ziekenhuis is een snijwond in zijn kuit gehecht, meldt zijn ploeg Jumbo-Visma.

„Alles ging goed tot 600 meter van de streep”, zei ploegleider Robert Wagner. „Onze renners konden geen kant op toen er iemand voor hen viel. Mick van Dijke en David Dekker lagen er ook bij. Zij hebben veel geluk gehad, want dat had ook anders af kunnen lopen. Olav heeft een diepe snijwond aan de binnenkant van zijn kuit, die is gehecht. Verder lijkt hij oké, zo geeft hij zelf aan. We gaan nu resetten en kijken wat er sportief nog in zit voor de komende dagen”, keek Wagner vooruit.”

Reactie Jakobsen

Jakobsen wilde met de ploeg iets rechtzetten nadat hij er in de eerste etappe niet aan te pas was gekomen. „Ik zat niet goed in positie en remde ook iets te vaak. Het was ook vier weken sinds mijn laatste wedstrijd. Vandaag wilden we laten zien dat we als team in staat zijn om te winnen. De finale was hectisch, maar ze hielden me op de goede plek. Ik ben blij dat ik kon winnen.”

De sprinter vertelde nog hoe hij even zijn ploeggenoten kwijtraakte na de voorlaatste bocht. „Maar Stan Van Tricht bracht me terug in het wiel van Florian Sénechal. Dat ging perfect in de laatste kilometer.”

Van de valpartij kreeg Jakobsen niet veel mee, die gebeurde achter hem. „Ik hoop dat de jongens allemaal in orde zijn. Ik weet wat het is om in de finale te vallen.”