Pijnlijke nederlaag Kielholtz tijdens Bellator281

De 33-jarige Amsterdamse moest in de tweede ronde van haar gevecht afkloppen door een verwurging, een zogenaamde triangle choke, waarbij de benen van haar Japanse tegenstander een driehoek rond haar nek vormden. Kielholtz deed haar tegenstander in de eerste seconden van de wedstrijd wankelen met een paar rake stoten, maar in het restant kwam ze er niet meer aan te pas tegen Watanabe, die haar telkens naar de grond trok. In de tweede ronde kreeg Kielholtz nog een strafpunt nadat ze haar opponente in het gezicht had getrapt.

De nederlaag in Londen is een flinke tegenvaller voor Kielholtz, die in haar laatste partij tegen toenmalig kampioene Juliana Velasquez nog nipt naast de vlieggewichttitel greep. Destijds werd ze op punten geklopt, al waren lang niet alle kenners het eens met het besluit van de jury.