Formule 1-baas Domenicali: ’Ik wil coureurs niet de mond snoeren’

Hij reageerde op het strengere reglement dat met ingang van dit seizoen van kracht wordt voor het uiten van politieke, religieuze en persoonlijke boodschappen rond de races. De Formule 1-coureurs moeten hiervoor toestemming hebben van autosportbond FIA, anders zijn ze in overtreding. Veel coureurs, onder wie Lewis Hamilton, zijn hier boos over.

„Ik geloof niet dat de nieuwe regels zo bedoeld zijn dat een coureur niet meer met de gemeenschap zou mogen communiceren. De Formule 1 heeft nota bene met de ’WeAreAsOne’-campagne de discussie willen openen over gelijke rechten voor iedereen. Het is een kwestie van respect. Ik wil niet dat een coureur iets zegt om een ander aan te vallen, dat is verkeerd. Hij moet ook rekening houden met de sponsors. Maar als een coureur aandacht vraagt voor onderwerpen die in het centrum van de maatschappelijke discussie staan, dan is dat geen probleem. Ik denk dat de FIA er ook zo over denkt.”

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton kwam de afgelopen jaren vooral in actie tegen racisme en droeg eens een shirt met daarop een boodschap tegen politiegeweld. Daarna kwam de FIA met een verbod op het dragen van een eigen shirt op het podium. De inmiddels gestopte Sebastian Vettel toonde zich vorig jaar solidair met de lhbti-gemeenschap door het dragen van kleding in regenboogkleuren. Daar kreeg hij toen een waarschuwing voor.

Het Formule 1-seizoen begint op 5 maart in Bahrein.