Titelverdediger Egan Bernal lijkt Tour de France tóch te kunnen rijden

De Colombiaanse wielerbond laat weten dat het een chartervlucht wil vastleggen om de renners tijdig in Europa te krijgen.

Als de gezondheidstoestand het toelaat, wordt er eind juli weer gekoerst op de UCI-kalender. Maar even zag het ernaar uit dat dat zonder de Colombiaanse toprenners zou gebeuren. De regering van het Zuid-Amerikaanse land besliste namelijk om het vliegverbod te verlengen tot 31 augustus. Dat is twee dagen na de Tourstart, en dus was het kijken of er een oplossing uit de bus kwam voor titelverdediger Bernal en zijn landgenoten. Met Quintana, Uran, Angel Lopes, Gaviria, Angel Lopez en Higuita beschikt Colombia nog over een handvol toprenners die mooie dingen zouden kunnen doen in de Tour.

Aanvraag chartervlucht

En dus wil de Colombiaanse wielerbond er alles aan doen om zijn renners aan de start van de Tour - en bij uitbreiding alle Europese wedstrijden - te krijgen. Daarom heeft het nu een aanvraag ingediend bij de overheid om een chartervlucht vast te leggen in juli, zodat iedereen tijdig de oversteek kan maken. Dat bevestigde José Julián Velásquez, directeur van het continentale Team Medellín, bij Zikloland.

„Ik heb een aangenaam telefoontje gekregen van de president van de Colombiaanse wielerbond. Hij vraagt speciale vergunningen aan bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bij het Ministerie van Sport om een chartervlucht te zoeken voor alle fietsers die in juli naar Europa moeten reizen.”

Team Medellin - de ploeg van Óscar Sevilla - hoopt aan de start te kunnen staan van de Qinghai Lake Tour in China, die op 26 juli begint, en de Tour of Portugal, die op 29 juli van start gaat.