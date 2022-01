AZ hervat Eredivisie met zege bij Fortuna Sittard

Een vroeg doelpunt van Sam Beukema bleek ook een jubileumtreffer voor AZ te zijn. Na een kwartiertje spelen kopte de verdediger een prachtige voorzet van links van Owen Wijndal binnen. Het was het 2500e doelpunt voor de Alkmaarders in de Eredivisie.

Voor rust kreeg Fortuna een aantal mogelijkheden op de gelijkmaker. Zo kopte Zian Flemming in de 35e minuut op de lat. Ook Mats Seuntjes had kansen. AZ stelde daar weinig tegenover.

Een blunder bij Fortuna was de inleiding voor de tweede treffer van de avond. Opgejaagd door Dani de Wit ging Fortuna-verdediger Roel Janssen in de fout, waarna Yukinari Sugawara de kans benutte. Met nog een half uur te spelen kon de Japanner de 2-0 voor AZ binnenschieten.

Seuntjes had de spanning met nog ruim tien minuten op de klok weer kunnen terugbrengen, maar de kans was niet aan hem besteed. Dat was niet voor het eerst deze wedstrijd. Zijn schot ging hoog over. Enkele minuten later had Fortuna dan toch de aansluitingstreffer te pakken. Ben Rienstra tekende voor de 2-1.