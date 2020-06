FA Cup: Chelsea bij laatste vier

Ross Barkley maakte na ruim een uur spelen het doelpunt. De middenvelder scoorde, na een voorzet van Willian, met een volley.

Eerder deze zondag versloeg Arsenal Sheffield United met 2-1. De Spaanse invaller Dani Ceballos maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Hij schoot de bal van dichtbij schuin onder doelman Dean Henderson door. Kort daarvoor had David McGoldrick Sheffield United naast Arsenal gebracht. Arsenal was eerder in de wedstrijd op voorsprong gekomen door een benutte strafschop van Nicolas Pépé. Richairo Zivkovic bleef op de bank bij Sheffield.

Dani Ceballos loopt juichend weg na zijn winnende 1-2. Ⓒ Reuters

De vierde kwartfinale gaat later op zondag tussen Newcastle United en Manchester City. City won het toernooi vorig seizoen door Watford in de finale met 6-0 te verslaan. De halve finales van de FA Cup zijn op 18 en 19 juli.