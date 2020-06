FA Cup: ook Manchester City bij laatste vier

Kevin de Bruyne opende zondagavond in de 37e minuut vanaf de strafschopstip de score. Raheem Sterling verdubbelde in de tweede helft (68e minuut) de marge en dat bleek uiteindelijk voldoende voor de overwinning. Manchester City won het bekertoernooi vorig seizoen door Watford in de finale met 6-0 te verslaan.

Chelsea versloeg zondag Leicester City met minieme cijfers (0-1). Ross Barkley maakte na ruim een uur spelen het enige doelpunt. De middenvelder scoorde, na een voorzet van Willian, met een volley. De Londenaren wonnen de prestigieuze trofee twee jaar geleden voor het laatst.

City moest eind vorige week afstand doen van de landstitel, die na dertig jaar weer eens in bezit kwam van Liverpool. De ploeg van Guardiola won eerder dit seizoen al wel de League Cup.

Ross Barkley (r.) is matchwinnaar voor Chelsea, tot genoegen van teamgenoot Tammy Abraham. Ⓒ BSR Agency

Eerder deze zondag versloeg Arsenal al Sheffield United met 2-1. De Spaanse invaller Dani Ceballos maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Hij schoot de bal van dichtbij schuin onder doelman Dean Henderson door. Kort daarvoor had David McGoldrick Sheffield United naast Arsenal gebracht. Arsenal was eerder in de wedstrijd op voorsprong gekomen door een benutte strafschop van Nicolas Pépé. Richairo Zivkovic bleef op de bank bij Sheffield.

De halve finales van de FA Cup zijn op 18 en 19 juli.