Premium Het beste van De Telegraaf

Comeback om hoek na diep dal: ’Ik had zeker niet de intentie om vals te spelen’ Glory-vechter Luis Tavares slaat zich voor kop na positieve test door ’mannenkwaal’

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

„Deze stomme actie heeft me veel gekost.” Ⓒ Lorenzo de Bever

ROTTERDAM - Glory-kickbokser Luis Tavares werd door Glory met terugwerkende kracht voor tien maanden geschorst nadat hij in mei positief testte op het gebruik van een verboden middel. In april mag de 31-jarige Rotterdammer met Kaapverdische roots weer vechten en dat gaat ook gebeuren, zo maakt Glory vrijdag bekend. In gesprek met De Telegraaf doet Tavares in aanloop naar zijn comeback één keer zijn verhaal, zodat zijn focus vanaf nu volledig op zijn comeback kan. „Ik snap nu dat mensen zelfmoordneigingen kunnen hebben.”