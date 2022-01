Weinig schot in transfer Riechedly Bazoer

Geluiden, dat er vooruitlopend op een eventuele overeenkomst tussen Feyenoord en Vitesse, al een akkoord is tussen Bazoer en Feyenoord, worden met kracht weerlegd door het management van de speler. ,,Er is geen akkoord tussen Feyenoord en Riechedly Bazoer. Er is al veel gezegd en geschreven, maar dit is echt onzin. Het is algemeen bekend dat hij na een goede periode bij Vitesse graag een stap wil maken. Maar of dit in de winter gebeurt, hangt af van veel aspecten”, laat zijn manager en broer Irchandly Bazoer weten.

Als het aan zijn management ligt, gaat de focus volledig op de hervatting van de competitie. ,,Riechedly is gelukkig bij Vitesse. Ik probeer alles zoveel mogelijk bij hem weg te houden. Hij moet zich focussen op Vitesse. Ik heb met hem afgesproken dat hij zich er niet mee hoeft bezig te houden, zolang hij van mij niks hoort ”

Feyenoord ziet in Bazoer de gewenste impuls voor het middenveld en heeft geldschieters bereid gevonden om bij te springen in de financiering, zoals ze dat eerder ook van plan waren bij Veerman. Maar in Rotterdam hikken ze wel aan tegen een bedrag van 3 miljoen euro voor nog maar enkele maanden contract.

Vitesse ziet Bazoer als een belangrijke schakel in de jacht op Europees voetbal komend seizoen en wil de opgebloeide vrije verdediger alleen voor de absolute hoofdprijs laten gaan. Als het aan trainer Thomas Letsch ligt, gaat Bazoer helemaal nergens heen. De succesrijke Duitser wil hem gewoon binnenboord houden tot het einde van het seizoen, omdat hij de kans op succes met Bazoer in de Conference League-duels met Rapid Wien, competitie en KNVB-beker veel groter acht.

Ook voor Bazoer is het geen absolute must om nu de stap te maken, omdat hij na dit seizoen transfervrij is. Er zijn al meerdere buitenlandse clubs die interesse hebben om hem dan te contracteren, waaronder Benfica en Sporting Lissabon.