Caldas kraakt harde noten: Van Puffelen en De Voogd uit hockeyselectie

Daarmee schept de coach een half jaar voor de Spelen broodnodige duidelijkheid. Caldas: „De concurrentie in onze groep is groot en iedereen werkt hard voor een plaats in de Olympische groep.”

„Wanneer het voor ons als staf duidelijk is dat iemand Tokio om wat voor reden dan ook niet gaat halen, dan laten we dat de desbetreffende speler weten”, vervolgt de Argentijn. „Dat hebben we met de hele spelersgroep eind vorig jaar afgesproken. Wij hebben nu geconcludeerd dat andere spelers op de posities van Bob en Diede verder zijn dan zij.”

Wortelboer

Oranje kan de komende periode niet beschikken over Floris Wortelboer. Bij de Bloemendaler schoot afgelopen zaterdag tijdens de wedstrijd tegen India opnieuw een schouder uit de kom. De blessure van Wortelboer zal opnieuw worden beoordeeld door een specialist.

Caldas en zijn staf hebben daarom Teun Beins (HC Oranje-Rood) uitgenodigd voor de trainingsgroep, die zich voorbereidt op de wedstrijden in en tegen Spanje, de ploeg die Oranje tijdens het recente EK uit de finale hield.

Beins is echter niet opgenomen in de wedstrijdselectie voor de twee Pro League-wedstrijden die op 31 januari en 1 februari in Valencia op het programma staan.

De Wijn en Kemperman

De Kampong-routiniers Sander de Wijn en Robbert Kemperman keren terug in de selectie. Daarmee is Kampong, de nummer vijf van de hoofdklasse, met zes spelers hofleverancier van Oranje. Sander Baart (Braxgata), Jorrit Croon (Bloemendaal) en Terance Pieters (Kampong) zijn nog herstellende van eerder opgelopen blessures.

De Oranje-selectie voor Valencia ziet er als volgt uit:

Seve van Ass en Sam van der Ven (beiden HGC), Billy Bakker, Mirco Pruyser en Valentin Verga (allen Amsterdam), Lars Balk, Jonas de Geus, Jipp Janssen, Bjorn Kellerman, Robbert Kemperman en Sander de Wijn (allen Kampong), Pirmin Blaak, Joep de Mol en Mink van der Weerden (Oranje-Rood), Thierry Brinkman en Glenn Schuurman, (beiden Bloemendaal), Jelle Galema (Den Bosch), Jeroen Hertzberger, Thijs van Dam (beiden Rotterdam).