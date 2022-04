Goal De Ligt helpt Juventus aan zege, De Vrij valt weer uit

Voetbal

Zwaarbevochten zege Ajax tegen degradatiekandidaat Sparta

Ajax heeft zaterdagavond in de strijd om de landstitel een moeizame overwinning geboekt op degradatiekandidaat Sparta Rotterdam. In de eigen Johan Cruijff ArenA lukte het de koploper pas in de tweede helft om een 1-0 achterstand om te buigen in een 2-1 zege. Ajax heeft nu 7 punten voorsprong op PSV....