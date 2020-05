Sport kort: Motorcoureur Miller maakt promotie naar fabrieksteam Ducati

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Motorsport: Miller maakt promotie naar fabrieksteam Ducati

15.33 uur: Jack Miller komt volgend jaar in de MotoGP uit voor het fabrieksteam van Ducati. De Australische coureur heeft een eenjarig contract getekend met de optie voor een extra jaar.

De 25-jarige Miller, in 2016 winnaar van de TT van Assen, werd vorig seizoen namens Pramac Racing Team achtste en veroverde vijf podiumplekken. Pramac Racing Team is het tweede team van Ducati.

Het is nog niet bekend wie naast Miller de tweede coureur wordt bij het fabrieksteam van Ducati.

Handbal: BENE-League in handbal vier jaar langer door

13.12 uur: De Nederlands en Belgische handbalbonden hebben besloten vier jaar langer door te gaan met de BENE-League. De competitie bestaat komend seizoen uit elf clubs, omdat Houten besloot terug te keren naar de eredivisie. In het seizoen 2021-2022 zal Nederland weer zes clubs afvaardigen.

Volgens het Nederlands Handbal Verbond was de toekomst van de competitie met de beste ploegen van Nederland en België allerminst zeker. „Die heeft zeker onder druk gestaan, mede door de coronacrisis. Het afgelopen seizoen werd niet afgemaakt, maar in het einde van het seizoen wordt de clubkas het meest gespekt”, zei Bastiaan Bunnik namens de bond.

„Maar de clubs hebben toch hun vertrouwen uitgesproken in de competitie, een van de weinige competities met teams uit meerdere landen die al jarenlang standhoudt. De afgelopen jaren is het niveau van het Nederlands mannenhandbal aantoonbaar verbeterd.”

De bonden hebben de ambitie de competitie uit te laten groeien tot een „kwalitatieve opleidingscompetitie” met als doel onder meer internationals op te leiden. Er liggen plannen om ook een maximum aantal buitenlandse spelers op te stellen.

De BENE-League werd in 2008 opgericht.

Voetbal: Willem II niet verder met verdediger Lewis

11:15 uur Willem II gaat volgend seizoen niet verder met Fernando Lewis. De verdediger met een aflopend contract speelde de afgelopen drie seizoenen 64 duels voor de Tilburgse club.

De 27-jarige Lewis kwam in de zomer van 2017 transfervrij over van AZ, dat hem had uitgeleend aan Go Ahead Eagles en FC Dordrecht.

In augustus liep Lewis een zware knieblessure op, waardoor hij maanden aan de kant stond.

Biljarten: Biljartwereld staat ’ramp’ te wachten

09:50 uur Als de locaties waar in ons land gebiljart kan worden tot 1 september gesloten moeten blijven, dan zal dat rampzalige gevolgen hebben voor heel veel biljartliefhebbers in ons l;and. Want uit onderzoek van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB) blijkt dat bijna de helft van de 700 biljartlocaties definitief de deuren gesloten zal houden.

De directeur van de KNBB, Willem La Riviere, zegt dat er alles aangedaan is om biljarten zo veilig mogelijk te maken. In samenwerking met het NOC*NSF is een protocol gemaakt en veel locaties hebben al de nodige voorzieningen getroffen. „Uit ons onderzoek blijkt dat als de deuren tot 1 september gesloten moeten blijven, maar liefst 47% van de deelnemers aangeeft het financieel niet te zullen overleven. Dat is natuurlijk dramatisch voor onze sport en wij hopen dan ook op zeer korte termijn positief nieuws te zullen krijgen,.”

Tennis: Rojer bij World Team Tennis voor beperkt publiek

07.30 uur De Nederlandse dubbelspecialist Jean-Julien Rojer is een van de tennissers die in juli in de Verenigde Staten deelneemt aan een toernooi waarbij toeschouwers welkom zijn. Het gaat om het gemengde evenement World Team Tennis, dat voor de 45e keer wordt gehouden. Volgens de organisatie wordt op een resort in West Virginia aan alle veiligheidsmaatregelen rond het coronavirus voldaan en kunnen maximaal 500 tennisfans rond de baan plaatsnemen.

Grote namen in het toernooi dat met gemengde teams wordt afgewerkt, zijn de Amerikaansen Sofia Kenin en Sloane Stephens, de Belgische Kim Clijsters, de Bulgaar Grigor Dimitrov, de Amerikaan Sam Querrey en diens dubbelende landgenoten Bob en Mike Bryan. Het toernooi begint op 12 juli en duurt drie weken, Het wordt het eerste grote tennistoernooi na de wereldwijde uitbraak van het coronavirus.