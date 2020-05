Sport kort: Rojer tennist in VS voor beperkt publiek

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: Rojer bij World Team Tennis voor beperkt publiek

07.30 uur De Nederlandse dubbelspecialist Jean-Julien Rojer is een van de tennissers die in juli in de Verenigde Staten deelneemt aan een toernooi waarbij toeschouwers welkom zijn. Het gaat om het gemengde evenement World Team Tennis, dat voor de 45e keer wordt gehouden. Volgens de organisatie wordt op een resort in West Virginia aan alle veiligheidsmaatregelen rond het coronavirus voldaan en kunnen maximaal 500 tennisfans rond de baan plaatsnemen.

Grote namen in het toernooi dat met gemengde teams wordt afgewerkt, zijn de Amerikaansen Sofia Kenin en Sloane Stephens, de Belgische Kim Clijsters, de Bulgaar Grigor Dimitrov, de Amerikaan Sam Querrey en diens dubbelende landgenoten Bob en Mike Bryan. Het toernooi begint op 12 juli en duurt drie weken, Het wordt het eerste grote tennistoernooi na de wereldwijde uitbraak van het coronavirus.