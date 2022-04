Barcelona verruilt voor een seizoen Camp Nou voor Olympisch Stadion

Dat Camp Nou vernieuwd moet worden is geen nieuws, alleen de vergunningen moesten nog geregeld worden. Deze zijn nu binnen en dus kunnen de bouwplannen worden gemaakt. „In principe zullen we er één seizoen spelen”, licht voorzitter Joan Laporta toe. „In juni 2024 keren we terug in Camp Nou. Vanwege de oorlog in Oekraïne en de prijsstijgingen van bouwmaterialen zal de aanpassing van de derde ring pas daarna worden uitgevoerd.”

Hierdoor zal in het seizoen 2024/25 Camp Nou maar voor 50 procent gevuld kunnen worden. Pas daarna kan er echt genoten worden van het ’nieuwe’ Camp Nou. „Het wordt het beste stadion ter wereld, in de beste stad ter wereld in het beste land ter wereld.”

Het Olympisch Stadion bij Montjuïc biedt ruimte aan een kleine 56.000 toeschouwers.