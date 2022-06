Alfred Schreuder had Koeman als mental coach: ’Rustig onder de allerhoogste druk’

Sport

Maaike de Waard achtste op 50 meter vlinderslag, geen nieuwe estafetteplak

Maaike de Waard is op de WK langebaanzwemmen in Boedapest op de 50 meter vlinderslag achtste geworden. De Nederlandse, voor wie het al knap was dat ze de finale had gehaald, kwam er in de finale niet aan te pas. De 25-jarige zwemster tikte aan in 25,85.