Zwaar gehavende Laurine van Riessen laat vanuit ziekenhuis van zich horen na harde val

„Na een lange voorbereiding was het moeilijk om het stadion op deze manier te verlaten. Ik heb zes gebroken ribben opgelopen, een gebroken sleutelbeen, gekneusde longen en een kleine bloeduitstorting in het hoofd. Ik ben gelukkig goed opgevangen. Het was ook heel fijn dat Matthijs Büchli bij me was.”

Büchli is de partner van Van Riessen. Hij start zaterdag op het onderdeel keirin.

Van Riessen moet voorlopig in het ziekenhuis blijven. „Ik ben blij dat ik redelijk in orde ben, want het had een stuk slechter kunnen aflopen. Mijn lijf doet pijn, evenals het feit dat ik deze Spelen niet meer in actie kan komen. Maar ik ben oké en kom terug."

Toch kon er bij Van Riessen ook een lach vanaf. „Het beste nieuws dat ik hierkreeg, was dat Shanne Braspennincx de keirin won. Ik ben trots op haar, deze medaille heeft ze echt verdiend.”

Van Riessen ging vrijdag op het onderdeel keirin op de wielerpiste in Izu snoeihard onderuit. De 33-jarige baanrenster kwam tijdens haar kwartfinale in aanraking met het achterwiel van de Duitse Emma Hinze, moest naar boven sturen en raakte daarbij de Britse Katy Marchant. Beiden knalden hard tegen de piste van Siberisch hardhout, maar Van Riessen was er het slechtst aan toe.

Na een eerste medische behandeling langs de baan werd Van Riessen per brancard weggebracht en naar het ziekenhuis vervoerd. „Ze is goed bij, maar kan zich de val niet herinneren. Wel heeft ze duidelijk kunnen maken dat de pijn vooral haar schouder betreft. De teamarts is bij haar”, meldde een woordvoerster van de Nederlandse baanploeg na het incident.