Heracles Almelo werkt Rai Vloet definitief richting uitgang

„In het kader van zorgvuldigheid hebben we het op advies van de advocaat op deze manier gedaan. Eerst schorsen en dan gaan we kijken naar nadere maatregelen”, aldus algemeen directeur Rob Toussaint. Het juridische traject moet zorgvuldig doorlopen worden, maar een toekomst bij Heracles heeft de speler niet meer vanwege de vertrouwensbreuk, die het verstrekken van onjuiste informatie heeft veroorzaakt.

Onjuiste informatie

„We hopen dat de rust nu gaat terugkeren rond Heracles”, aldus Toussaint, die inmiddels heel anders kijkt naar de beslissing om Vloet weer in de selectie op te nemen. „Dat is gebeurd op basis van onjuiste informatie die ons is versterkt door Vloet en zijn advocaat. Als we geweten hadden wat we nu weten, dan hadden we absoluut een andere beslissing genomen.”

Afgelopen maandag maakte Heracles bekend dat Vloet de training zou hervatten. In eerste instantie werd gezegd dat de speler voorlopig nog niet in wedstrijdverband in actie zou komen, maar toen hij zaterdag bij de uitwedstrijd tegen NEC alsnog bij de wedstrijdselectie zat en inviel, kreeg Heracles een stortvloed aan kritiek te verwerken. Niet alleen van columnisten, voetbalanalytici of op social media, maar ook van eigen supporters en sponsoren. Na terugkeer uit Nijmegen werd de spelersbus van Heracles opgewacht door woedende supporters en op maandagavond sprak de clubleiding met vertegenwoordigers van de achterban. De storm aan kritiek resulteerde erin dat Heracles donderdag bekendmaakte dat Vloet geen wedstrijden meer zou gaan spelen en alleen nog zou trainen.

Crisisberaad

De situatie veranderde acuut toen Heracles op vrijdag in het kader van wederhoor door De Telegraaf geconfronteerd werd met nieuwe feiten over de snelheid en het promillage, die naar voren waren gekomen uit een interview met de ouders van het slachtoffer Gio Roos. De clubleiding reageerde geschokt en belegde een crisisberaad, wat vrijdagavond laat resulteerde in de beslissing om Vloet te schorsen, vooruitlopend op een definitief ontslag.

„Naar aanleiding van de feiten waar we mee geconfronteerd zijn, zijn we aan de slag gegaan om een en ander zwart op wit te krijgen. Zo hebben we de bevestiging gekregen dat er inderdaad sprake is van een promillage van 1,18. Dat is iets anders dan de twee biertjes die we te horen hadden gekregen van Vloet en zijn advocaat”, aldus Toussaint. Het feit dat Vloet daarover had gelogen, deed voor Heracles de deur dicht. De club is daardoor in de precaire kwestie op het verkeerde been gezet, wat voor veel imagoschade heeft gezorgd. „Wij hebben vorige week gehandeld op de informatie die we hadden. Daarop hebben we naar eer en geweten beslissingen op genomen. Die informatie bleek achteraf niet juist”, aldus Toussaint.

Excuses

Heracles betreurt de gang van zaken. „Wij betreuren dat het zoveel emoties met zich mee heeft gebracht”, aldus Toussaint. „We kunnen alleen maar onze excuses aanbieden voor alle commotie die is ontstaan door onze beslissingen. Allereerst aan de familie en verder ook aan supporters, sponsoren en iedereen die er verder betrokken bij is.”