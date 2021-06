Max Verstappen en consorten krijgen nieuwe motor in Frankrijk

Het is de eerste keer dit seizoen dat de Japanse leverancier met een nieuwe motor op de proppen komt. Gasly’s teamgenoot Yuki Tsunoda was eerder al toe aan zijn tweede krachtbron na zijn crash in Imola. Mercedes wisselde de motor voor het fabrieksteam en alle klantenteams al voor aanvang van de vorige Grand Prix in Baku al. Ook Renault komt met een nieuwe krachtbron op Paul Ricard dit weekeinde.

Het komt de coureurs niet op een straf te staan, want tijdens dit seizoen mogen drie motoren gebruikt worden. Van een directe upgrade wat prestatie betreft mag vanwege de regelgeving geen sprake zijn. Wel mikt Honda erop dat de motor duurzamer is, wat indirect de prestatie van de krachtbron zou moeten verbeteren.

Vanaf dit weekeinde gebruikt Honda overigens ook een andere merknaam voor de motor. Daarop staat nu Honda e:TECHNOLOGY.

