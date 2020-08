Bayern München haalt slimme truc uit met Zirkzee

Later op de dag werd duidelijk dat de Duitsers een slimme truc hebben toegepast. Door Zirkzee over te hevelen naar de zogenaamde B-lijst is hij toch beschikbaar voor de Champions League-duels en is er ruimte vrijgekomen op de A-lijst voor andere spelers. Mitchel Bakker (PSG) en Ludovit Reis (FC Barcelona) zijn door hun trainers toegevoegd aan de Champions League-selectie.