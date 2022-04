Stunt Villarreal tegen Bayern? ’Ik hoop dat het ze weer lukt, ook voor Danjuma’

Premium Voetbal

‘In laatste 30 jaar geen specialist als Luuk de Jong bij FC Barcelona’

In Spanje komt men superlatieven tekort voor Luuk de Jong (31). De ‘Engel van Xavi’ doet precies wat Ronald Koeman met hem in gedachten gehad en kopte tot nu toe zo, hup, zes punten extra in de tas van de opvolger van de Nederlander. Nog even en het voorhoofd van ‘Loek’ wordt in platina gegoten voor...