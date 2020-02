Er gaan koppen rollen bij PSV

Valentijn Driessen Ⓒ René Bouwman

In de vijfde wedstrijd boekte PSV dan eindelijk de eerste overwinning in 2020, maar bij John de Jong als directielid voetbalzaken kon er geen lachje vanaf. Tegen Willem II kondigde zich het definitieve failliet aan van zijn aankoopbeleid in de zomer van 2019. Ernest Faber probeerde het als opvolger van de ontslagen Mark van Bommel aanvankelijk met Bruma, Timo Baumgartl en Olivier Boscagli, maar intussen houdt het trio samen met de opgehaalde Ritsu Doan en Konstantinos Mitroglou de bank warm bij PSV.