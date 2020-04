PSV-legende: ’Een beetje onwerkelijk is het, niet?’

René van de Kerkhof zwaait naar zijn schoonmoeder. De oud-PSV’er blijft uiteraard op gepaste afstand. Ⓒ DE TELEGRAAF

WAALRE - PSV-iconen Willy en René van de Kerkhof hebben de leeftijd van 68 jaar. Met het rondwarende coronavirus zijn zij bedachtzaam. Zoals de directe omgeving dat ook naar hen toe is. René staat op het grasveldje voor het verzorgingstehuis van zijn schoonmoeder. Ze is 92 jaar. Vanaf haar balkonnetje zwaait ze het op meters van elkaar staande gezelschap vrolijk toe. „We mogen niet naar binnen, dus moeten we onder het balkon staan om met haar te praten”, zegt René. „Een beetje onwerkelijk is het, niet?”