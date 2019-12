Russische hoogspringster haalt uit: ’Jullie hebben ons verraden’

Maria Lasitskene Ⓒ Hollandse Hoogte

MOSKOU - Drievoudig wereldkampioene hoogspringen Maria Lasitskene heeft hard uitgehaald naar de sportautoriteiten in Rusland. „Waarom hebben jullie ons niet beschermd? Het is niet het Westen dat Rusland aanvalt. Jullie hebben ons als atleten verraden”, schrijft de Russische atlete in een open brief, die onder anderen is gericht aan de Russische minister van Sport.