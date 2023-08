Klaksvik uit Faeröer schrijft Europees voetbalsprookje: ’Wat een club, wat een verhaal’

Het is nog nooit gebeurd dat een club uit de Faröer zich plaatste voor een hoofdtoernooi van een Europese competitie. Wel was het behoorlijk spannend. Nadat de heenwedstrijd 0-0 was geworden, was het in de return na 120 minuten voetbal 3-3. En dus moesten er penalty’s genomen worden om een winnaar aan te wijzen. Klaksvik nam de strafschoppen beter (3-4) en stuntte zodoende door de Zweden eruit te knikkeren.

Het sociale media-account van Klaksvik had er ook nauwelijks woorden voor. „Tranen. Tranen van vreugde. Wat een team, wat een club, wat een stad. Geweldige support. Wat een verhaal. Dit is niet te geloven.”

Eerder had Klaksvik al Ferencvaros op de pijnbank gelegd. Nu mogen de spelers zich gaan opmaken voor een tweeluik met het Noorse Molde FK. Maar Europees voetbal is er sowieso. Mocht het tegen de Noren niet lukken, volgt kwalificatie voor de Europa League. Als dat ook niet lukt, stroomt Klaksvik binnen in de groepsfase van de Conference League.