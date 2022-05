Premium Het beste van De Telegraaf

Limburger gelooft weer in eigen succes Giro Tom Dumoulin: ’Daar ga ik geen uitspraken over doen’

Door Hans Ruggenberg

Een lachende Tom Dumoulin. Ⓒ REUTERS

NAPELS - De dag na de fenomenale ritzege van Koen Bouwman stond de hoofdrolspeler zelf, maar ook Tom Dumoulin nog altijd met een brede grijns in Napels, de achtste start en finishplaats van deze Giro. Het was in Potenza een moment om nooit te vergeten voor de twee, en Dumoulin verduidelijkte nog even waarom hij zó vreselijk blij was. „Koen is gewoon een lieve jongen”, aldus de Limburger, die tevens inging op zijn eigen wederopstanding. „Het gaat nog steeds een beetje op en neer…”