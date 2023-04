Premium Het beste van De Telegraaf

Van de stiletto die Telstar-captain Bischot rakelings miste tot de aanval op AZ-doelman Esteban Ook asbakken, messen, sneeuwballen en staven werden vanaf Nederlandse tribunes op veld geslingerd

Door Steven Kooijman

Wim Jansen kreeg een sneeuwbal in zijn oog. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het is niet voor de eerste keer dat een voetballer, keeper of lid van het arbitrale trio door een van de tribunes gegooid projectiel gewond is geraakt, zoals Ajacied Davy Klaassen overkwam tijdens de beker-Klassieker in de Rotterdamse Kuip. Een zevental onsmakelijke voorvallen die voetbalduels eerder ontsierden.