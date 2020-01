Koolhof en Schuurs stranden in tweede ronde dubbelspel

De Nederlander verloor met zijn Kroatische partner Nikola Mektic met 7-5 6-3 van de Australiërs Marc Polmans en James Duckworth. Koolhof en Mektic waren als vijfde geplaatst. De Australiërs staan op het toernooi met een wildcard.

De 30-jarige Koolhof, in het bezit van vijf ATP-titels, is op de Australian Open nog nooit verder gekomen dan de tweede ronde. Vorig jaar haalde hij op Wimbledon de kwartfinales, zijn beste resultaat op een grandslamtoernooi.

Vrouwen

Ook voor Demi Schuurs en Kveta Peschke zit het dubbeltoernooi op de Australian Open erop. De Amerikaanse tieners Coco Gauff en Catherine McNally waren in de tweede ronde in twee sets te sterk voor het Nederlands/Tsjechische koppel. De setstanden waren 6-3 en 6-4.

Gauff geldt als een supertalent in het enkelspel. De pas 15-jarige Amerikaanse had in de derde ronde de Japanse titelverdedigster Naomi Osaka uitgeschakeld. Met de 18-jarige McNally treft ze in de derde ronde het Japanse duo Shuko Aoyama en Ena Shibahara. Schuurs, die niet eerder in Melbourne verder was gekomen dan de eerste ronde, en Peschke waren als achtste geplaatst.